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Difesa mancina e assenze pesanti: le scelte di Conte per Parma

Politano favorito a destra, Milinkovic-Savic in porta. Ancora fuori Di Lorenzo e Lukaku

By Guido Russo
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Per la trasferta del Tardini, Antonio Conte sembra orientato a confermare l’assetto difensivo visto nelle ultime uscite. Davanti al possibile titolare tra i pali, Sergej Milinković-Savić, spazio al trio di difensori mancini composto da Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera.

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Sulle corsie esterne, Matteo Politano è in vantaggio su Gutierrez dopo il gol decisivo contro il Milan, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Leonardo Spinazzola. Dalla panchina pronto a incidere Alisson Santos, arma utile a partita in corso.

Capitolo assenze: restano fuori Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku, Neres e Vergara. Il primo a rientrare potrebbe essere Rrahmani, mentre per Di Lorenzo si punta a fine mese. Tempi più lunghi per gli altri, con il ritorno di Lukaku atteso la prossima settimana anche per un confronto diretto con società e allenatore.

Il Napoli, dunque, si presenta a Parma con certezze consolidate e qualche assenza pesante, ma con un obiettivo chiaro: continuare la corsa e blindare il proprio futuro europeo

 

Fonte: Corriere dello Sport

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