Cuesta: ”Cosi senza Pellegrino…”

Il Parma si appresta a sfidare il Napoli al Tardini senza il suo capocannoniere Pellegrino. Come lo sostituirà Carlos Cuesta? L’allenatore spagnolo ne ha parlato in conferenza stampa: “Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un’ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi”.

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