Coppola: ”Napoli deve ragionare in positivo”

“Se penso che il Napoli potrebbe ripetere il finale di stagione dell’anno scorso? Il calcio ti porta a dover e a poter pensare in ottica ottimistica, soprattutto per chi insegue. Oltretutto, l’Inter oggi è orfana di Lautaro e in passato ha dimostrato scricchiolii senza di lui, perché a prescindere dai gol è comunque un giocatore che impregna la squadra di personalità e trasmette anche ai compagni un senso di sicurezza, un appoggio. Oltre a questo, anche la difficoltà altalenante che si è dimostrata negli ultimi tempi dal punto di vista fisico, può essere un contraccolpo. È ovvio che il Napoli è chiamato in questo minitorneo ad affrontare le partite come se fossero delle autentiche finali.”