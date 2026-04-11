Conte sta lavorando ai prossimi impegni estivi del Napoli, almeno per ora, parola di De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha spiegato perché non è propenso alle tournée internazionali:

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“Ad esempio non andiamo ad Adelaide, in Australia. Mi hanno chiamato offrendomi due milioni, ma ho declinato l’invito. Non si può andare, è necessaria una settimana per arrivarci e una per tornare. In questo modo quando si prepara la nuova stagione? Tutti cercano di investire su se stessi. Tutti devono trovare il proprio ruolo. Questo è un problema perché dobbiamo prepararci in maniera onesta ogni giorno per la nuova stagione“.

Aurelio De Laurentiis ha concluso l’intervento sul ritiro tirando in ballo Conte: “Immaginate quando un allenatore come Conte inizia a dire alla mia gente ‘Non voglio nessuno durante la prossima preseason’. Non è possibile, i tifosi devono essere rispettati. Loro ci mettono l’amore, loro vengono a divertirsi, quindi bisogna avere un grande rispetto per loro perché lavoriamo per loro. Mi impegno, capite? È come quando fai un film. Fai un film per chi? Per i critici? No. Si fa per il pubblico e solo se arriva il successo si adempie al proprio obbligo. Questa è la verità”. Insomma, se da un lato De Laurentiis ha lasciato tutti interdetti svelando i dettagli di una richiesta invisa di Conte, in un momento particolarmente delicato per le voci che vedrebbero l’allenatore del Napoli come primo nome per risollevare le sorti della Nazionale, dall’altra ha confermato che c’è un dialogo costante e quotidiano per l’organizzazione del prossimo ritiro. Fonte: Gazzetta