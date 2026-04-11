Ci sono e saranno in campo: a Parma con i Fab Four

Ci sono. Li ha recuperati tutti e decide di schierarli. Conte a Parma se la gioca con i Fab Four. I 4 alle spalle del rientrante Hojlund con Politano e Spinazzola sulle fasce. Così, in teoria, dovrebbe essere. Scrive il CdS: “Stavolta toccherà ai Fab Four ispirare Hojlund. Di nuovo tutti insieme e come Conte avrebbe già voluto alla vigilia della sfida con il Milan. Saranno loro, l’anima della caccia alla sesta vittoria consecutiva che avvicinerebbe ancor di più la qualificazione aritmetica alla prossima edizione di Champions. McTominay e De Bruyne agiranno ancora alle spalle della punta, da trequartisti, Kevin a destra e McT a sinistra. In mediana, invece, Anguissa e Lobotka. In difesa, Conte si avvia a confermare in blocco il tris di marcatori centrali mancini: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera. Con Milinkovic-Savic favorito su Meret in porta. Politano in vantaggio su Gutierrez a destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare ancora a Spinazzola. Alisson dovrebbe partire ancora dalla panchina.”

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