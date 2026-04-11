CdS Campania – “PROVACI RASMUS” – Obiettivo Champions e record di gol

Il Napoli riparte in Rasmus

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Hojlund sta meglio ed è pronto a tornare dall’inizio a Parma dopo aver saltato il Milan per un virus influenzale

Champions e record di gol nelle ultime sette della stagione

Il suo primato in una stagione è di 16 reti Ora è a quota 14

D ove non sono arrivate la fatica e le logiche del turnover, ci ha pensato un male di stagione. Un banalissimo, quanto inesorabile virus influenzale : e così, a poche ore dalla trentaduesima partita consecutiva con il Napoli in tutte le competizioni, la ventunesima di fila da titolare in campionato su ventidue, Hojlund è stato costretto a fermarsi. Problemi gastrointestinali, febbre e adios Milan: un anno fa fu McTominay a dare forfait la mattina del Diavolo e questa volta invece è toccato a Rasmus. Capita a tutti, a volte anche a quelli con il fisico bestiale, l’importante è dribblare e ripartire: e lui, beh, ci sarà. Ieri ha mostrato nuovi segnali di ripresa in allenamento, oggi partirà per Parma insieme con la squadra e domani al Tardini tornerà dal primo minuto al centro dell’attacco. Sì, Hojlund riprenderà la sua maratona a meno di cali di tensione ed energie dovuti ai postumi del virus che al momento non sembrano contemplati.

Fonte: CdS