CdS Campania – “PROVACI RASMUS” – Obiettivo Champions e record di gol
Il Napoli riparte in Rasmus
D ove non sono arrivate la fatica e le logiche del turnover, ci ha pensato un male di stagione. Un banalissimo, quanto inesorabile virus influenzale : e così, a poche ore dalla trentaduesima partita consecutiva con il Napoli in tutte le competizioni, la ventunesima di fila da titolare in campionato su ventidue, Hojlund è stato costretto a fermarsi. Problemi gastrointestinali, febbre e adios Milan: un anno fa fu McTominay a dare forfait la mattina del Diavolo e questa volta invece è toccato a Rasmus. Capita a tutti, a volte anche a quelli con il fisico bestiale, l’importante è dribblare e ripartire: e lui, beh, ci sarà. Ieri ha mostrato nuovi segnali di ripresa in allenamento, oggi partirà per Parma insieme con la squadra e domani al Tardini tornerà dal primo minuto al centro dell’attacco. Sì, Hojlund riprenderà la sua maratona a meno di cali di tensione ed energie dovuti ai postumi del virus che al momento non sembrano contemplati.
Fonte: CdS