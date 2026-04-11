Ascolti tv, vince ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai1. In access lo speciale di ‘Affari Tuoi’ vola al 27%

(Adnkronos) –

‘Dalla Strada al Palco Special’, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di venerdì, con 2.977.000 spettatori e il 21% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con 1.974.000 spettatori e il 17.2% di share. In terza posizione, testa a testa tra ‘Fratelli di Crozza’ su Nove, con 1.309.000 spettatori e il 7.5% di share, e ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 1.071.000 spettatori e l’8.7% di share.

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In access prime time, grande successo per lo speciale di ‘Affari Tuoi’ di Stefano De Martino su Rai1, che vedeva come concorrenti per un montepremi di beneficenza Jovanotti e Gianni Morandi e che ha ottenuto 5.444.000 spettatori con il 27.5% di share (contro i 4.507.000 spettatori e il 22.8% di share ottenuti su Canale 5 da ‘La Ruota della Fortuna’). Il clima dello speciale, con grande feeling e divertimento tra i tre, ha popolato i social di commenti all’insegna della speranza che il trio si possa ricostituire anche sul palco di Sanremo 2027, di cui De Martino è conduttore e direttore artistico.

A contribuire ad alimentare le speranze dei fan anche le parole di Jovanotti che sui social ha definito Stefano De Martino “uno scugnizzo di grande talento e qualità umane preziose”, per poi aggiungere: “Tra Stefano De Martino (1989) me (1966) e Gianni Morandi official (1944) ci sono due salti di 23 anni (mese più mese meno) in pratica tre generazioni di gente di spettacolo. Non avevo pensato affatto a questa cosa perché quando siamo insieme pare di essere davvero coetanei fermi intorno ai 10 anni (come i personaggi dei cartoon), però ora che ci penso mi emoziona, e non so neanche perché. Bella storia”.

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