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ADL su McT: “Come un attore, serio, elegante; una personalità pazzesca!”

By Gabriella Calabrese
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Gli ultimi giorni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a Los Angeles, sono stati frenetici. Il patron azzurro ha promosso AG4IN, ha ricevuto la cittadinanza onoraria, ha incontrato i supporter azzurri di oltreoceano e, ovviamente, si è concesso ad alcuni microfoni per interviste e dichiarazioni. In quella realizzata da CBS Sports Golazo con il creator Marco Messina, ha parlato anche di Scott McTominay, il “quasi attore” del gruppo di Conte: “Se quando abbiamo acquistato McTominay credevamo potesse fare quello che ha fatto? Scott credo sia davvero un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca. Inserirlo in qualche film in futuro? Lasciamolo giocare (sorridendo, ndr)”. 

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