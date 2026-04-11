ADL: ”Guadagniamo metà di Juve, un terzo dell’Inter.”

Nella sua lunga intervista concessa a CBS, Aurelio De Laurentiis ha avuto la possibilità di ripassare le fasi della sua presidenza azzurra, passando anche all’analisi delle situazioni più complesse da gestire Di seguito un estratto:

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Tornando indietro nel passato, cos’è stata la cosa più difficile? Ti domando, quando eri in C, è stato più difficile salire in A o poi vincere lo scudetto una volta arrivato in A? “Non è difficile, noi guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juventus, un quarto del Real, del Psg, City, United, e così è veramente difficile essere in competizione con loro. Questo è il problema! Cosi noi siamo stati molto attenti nella gestione economica del club. Siamo stati fino ad ora capaci per competere e a mettere la vita difficile agli altri!. In ogni caso, la mia intuizione di Sarri era solo un’idea che ho avuto e si è rivelata un’idea vincente! Come con Benitez, Ancelotti, Spalletti, Conte che sono il meglio del meglio! Per convincerli a venire con noi non è stato facile ma è stata una grande intuizione e abbiamo avuto la capacità di farlo e lo faremo anche in futuro!”.