Tifosi del Sudtirol rapinati dagli Ultras del Castellamare di Stabia

A Castellammare di Stabia cinque ultras sono stati colpiti da misure cautelari e Daspo perché gravemente indiziati di una rapina aggravata ai danni di tifosi del FC Südtirol, avvenuta nella notte del 7 dicembre 2024 dopo la partita contro la Juve Stabia.

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Le indagini della Digos di Napoli e del commissariato locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno portato anche a perquisizioni che hanno permesso di recuperare parte della refurtiva (sciarpe, felpe e vessilli) nelle case di altri indagati.

Un elemento decisivo è stato il comportamento degli stessi responsabili: dopo la rapina, hanno pubblicato su Facebook foto in cui mostravano gli oggetti sottratti come trofei, facilitando così la loro identificazione.

Per alcuni degli indiziati, il Daspo è stato aggravato con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.