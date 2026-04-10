Tabù delle 15: il vero nemico del Napoli è fuori dal Maradona!

Il calendario mette nuovamente il Napoli di fronte a uno specchio. Domenica, contro il Parma, il fischio d’inizio è fissato per le 15, un orario che quest’anno ha evocato spettri pesanti. È in questa fascia oraria che sono maturate le sconfitte più amare della stagione: il blackout di Bologna in cui si è temuto il peggio e la prova opaca di Udine, dove il Napoli subì addirittura tre gol (di cui due annullati dal VAR). Dove, senza troppi giri di parole, si è visto il peggior Napoli dell’anno.

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Tuttavia, ridurre il rendimento di una squadra a una semplice questione di orario rischia di essere un ragionamento superficiale. Sostenere che “il Napoli è penalizzato quando gioca alle 15” sarebbe banale e riduttivo come dire che un grande chef non sappia più cucinare perché ha cambiato marca di padelle. Se è vero che il tempo o le dinamiche cambiano, è altrettanto vero che il calcio di alto livello vive di adattamento. Giocare ad alto livello significa adattarsi al freddo norvegese, al campo sintetico o alla bolgia di Anfield.

La statistica deve essere vista come un punto di partenza, non come un destino che predetermina il futuro. Se Bologna e Udine hanno rappresentato il “buio” per il Napoli, è anche vero che la vittoria di Cremona ha dimostrato che la squadra sa brillare anche sotto il sole delle tre. Tuttavia, ci sono spunti interessanti per chi vuole appellarsi alla statistica: il fattore metabolico, che costringe spesso i giocatori al pasto pre-match, oppure la visibilità e la temperatura che cambiano radicalmente tra le 15 e i classici match serali.

Ma tornando al calcio giocato, una statistica più interessante riguarda i padroni di casa: il Parma di quest’anno ha mostrato una propensione per i ritmi alti sin dai primi minuti; al contrario, il peggior Napoli delle 15 ha sofferto l’approccio pomeridiano perché spesso è entrato in campo “pigro”. La vera sfida non sarà gestire le 15, ma l’aggressività iniziale degli emiliani, che sembrano trovarsi a proprio agio nei match pomeridiani.

Quello su cui sarebbe necessario interrogarci non è tanto l’orario, ma il “dove”. Il vero problema del Napoli 2025/26, oltre alla caterva di infortuni, ha un nome preciso: il rendimento lontano dal Maradona. Le sconfitte stagionali in campionato sono arrivate tutte in trasferta: non in un determinato orario, ma semplicemente fuori casa. Il Napoli domenica ha l’occasione non solo di sfatare il tabù delle 15, ma di cercare continuità lontano dal proprio pubblico. Vincere a Parma non significherebbe solo prendere tre punti e mettere pressione all’Inter, ma dimostrare una maturità che quest’anno, fuori casa, è mancata. Alle 15 di domenica, insomma, il Napoli non sfida un orologio, il tempo o la temperatura. Sfida sé stesso.

A cura di Daniele Garofalo

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