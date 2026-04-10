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Stellini scherza sulla rimonta scudetto: «Ci pensiamo noi»

By Sara Di Fenza
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Il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, è diventato virale per una simpatica gag in una paninoteca nel Casertano, dove ha scherzato con alcuni tifosi azzurri alimentando le speranze di rimonta scudetto sull’Inter. Durante il siparietto ha detto: «Ragazzi, state tranquilli e continuate a fare i panini. Al Napoli ci pensiamo noi». E ha poi aggiunto con fiducia: «Alle tabelle ci pensiamo noi, la matematica ancora non ci condanna». Il video ha rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi nelle ultime giornate di campionato.

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