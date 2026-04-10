Sky – Richard Rios per migliorare la mediana del Napoli

Il Napoli pensa già al prossimo mercato estivo, e come riportato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, uno dei nomi in lista è quello del centrocampista Richiard Rios. “Sogno rimonta in campionato da una parte, occhi al futuro dall’altro: il Napoli guarda anche alla prossima stagione e lavora già in vista del mercato estivo. Il club azzurro, infatti, ha messo nel mirino Richard Ríos. Il venticinquenne gioca nel Benfica ed è uno dei primi nomi della lista del direttore sportivo Giovanni Manna per migliorare la mediana. Il classe 2000, che era nel mirino anche della Roma, piace ai campioni d’Italia in carica. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, ma contatti esplorativi in vista del mercato estivo”.

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