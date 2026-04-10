Sinner: Battuto Auger-Aliassime in due set. Domani Semi-finale con Zverev
Ecco come sono andati i quarti di finale
Jannik Sinner, nel pomeriggio, ha battuto in due set, con il risultato di 6-3, 6-4, il canadese Auger-Aliassime nel Masters 1000 di Montecarlo. Nella giornata di Sabato, il tennista alto-atesino sfiderà in semifinale per l’ennesima volta Alexander Zverev alle 13:30 sul Court Ranier III. I precedenti fra i due recitano un netto 7-3 per Sinner. L’ultima vittoria del tedesco risale a circa quattro anni fa proprio a Montecarlo per 2 set a 1. Da quel momento tutte sconfitte, ma nessuna su terra che è la superficie preferita di Zverev. Riuscirà il tedesco ad imporsi di nuovo dopo tanti anni o continuerà il dominio del tennista dal cuore di ghiaccio?.