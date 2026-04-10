NewsCalcioMercato

Schira: “Napoli, priorità a centrocampo. Dubbi in difesa e tensione col Torino: c’entra Marianucci”

Queste le parole del giornalista Nico Schira

By Sara Di Fenza
0
Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ha parlato del prossimo calciomercato del Napoli sul suo canale Youtube e di una situazione tesa con il Torino a causa della gestione di Marianucci.
Di seguito le sue parole:
“Il Napoli ha una lista di quattro o cinque centrocampisti, perché un colpo a centrocampo lo vuole fare. Partiamo da questo presupposto: un colpo a centrocampo. Secondo me dietro può fare qualcosa, perché comunque Juan Jesus è in scadenza, Buongiorno non ha convinto del tutto, perché Marianucci tornerà dal prestito ma probabilmente dovrà andare a giocare altrove per recuperare l’anno perduto, da una gestione discutibile da parte del Torino. Intanto il Napoli è abbastanza adirato col Torino per questa gestione di un patrimonio del club azzurro. Bisogna capire se fare un terzino o no: dipende molto da Spinazzola, anche se un vice Di Lorenzo serve. La situazione di Zanoli va monitorata”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Rrahmani salta il Parma, possibile rientro contro la Lazio

News

Occasione mancata e voglia di riscatto: il Parma per restare in corsa

News

Parma-Napoli, settore ospiti del Tardini già sold out

News

Marrucci, giorn.: “Richard Rios accostato al Napoli? È un centrocampista da…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.