Schira: “Napoli, priorità a centrocampo. Dubbi in difesa e tensione col Torino: c’entra Marianucci”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ha parlato del prossimo calciomercato del Napoli sul suo canale Youtube e di una situazione tesa con il Torino a causa della gestione di Marianucci.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha una lista di quattro o cinque centrocampisti, perché un colpo a centrocampo lo vuole fare. Partiamo da questo presupposto: un colpo a centrocampo. Secondo me dietro può fare qualcosa, perché comunque Juan Jesus è in scadenza, Buongiorno non ha convinto del tutto, perché Marianucci tornerà dal prestito ma probabilmente dovrà andare a giocare altrove per recuperare l’anno perduto, da una gestione discutibile da parte del Torino. Intanto il Napoli è abbastanza adirato col Torino per questa gestione di un patrimonio del club azzurro. Bisogna capire se fare un terzino o no: dipende molto da Spinazzola, anche se un vice Di Lorenzo serve. La situazione di Zanoli va monitorata”.