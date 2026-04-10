Recuperare 7 punti nelle ultime 7 giornate? Una squadra l’ha già fatto in Italia

Il Napoli, nell’ultimo turno di campionato, ha battuto il Milan per 1-0 al Maradona, scavalcando i rossoneri al secondo posto e portandosi così a sette lunghezze dall’Inter capolista, a sette giornate dal termine del campionato. Un distacco che sembra difficilmente recuperabile e che, tuttavia, nella storia della Serie A è già stato colmato.

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L’unico precedente simile vede protagonista proprio il Milan, capace di compiere un’impresa ai danni della Lazio. Bisogna tornare al campionato 1998-99. All’epoca il Napoli non era presente in Serie A, avendo chiuso il campionato di Serie B al quarto posto e ottenendo la promozione per la stagione successiva. La massima serie era composta da 18 squadre e il torneo si svolgeva su 34 giornate.

Alla 27ª giornata, la classifica vedeva la Lazio prima con 56 punti e il Milan secondo con 49. Un vantaggio importante, costruito dalla squadra di Sven-Göran Eriksson ai danni dei rossoneri guidati da Alberto Zaccheroni. Quello che sembrava un percorso ormai indirizzato verso il secondo scudetto della storia biancoceleste si trasformò invece in un clamoroso ribaltamento.

Nel finale di stagione, la Lazio accusò un calo, raccogliendo 13 punti sui 21 disponibili, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan, al contrario, fu protagonista di un rendimento perfetto: sette vittorie su sette partite, per un totale di 21 punti su 21.

La classifica finale premiò i rossoneri, primi con 70 punti, mentre la Lazio chiuse seconda a quota 69. Un dramma sportivo per i biancocelesti, un’impresa memorabile per il Milan.

La Lazio si consolò comunque nella stagione successiva, conquistando il suo secondo scudetto nel campionato 1999-2000, al termine di un serrato duello con la Juventus.

Si tratta dell’unico caso, nelle 124 edizioni della Serie A disputate fino a oggi, in cui una squadra seconda in classifica sia riuscita a recuperare uno svantaggio così ampio a sette giornate dal termine. Una rimonta che, statisticamente, resta un’eccezione rarissima.

Il Napoli, nonostante tutto, può ancora sperare nel miracolo, forte di questo precedente storico. Oppure sarà costretto a rassegnarsi come nella grande maggioranza dei casi?

Domenica sarà un banco di prova importante: gli azzurri affronteranno il Parma al Tardini. In caso di vittoria, si porterebbero momentaneamente a -4, in attesa del posticipo delle 20:45 tra Como e Inter al Sinigaglia. Il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League, cercherà di rendere la vita difficile ai nerazzurri.

Curiosamente, il Como affronterà nuovamente l’Inter la settimana successiva nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, questa volta al Meazza.

Non resta che attendere l’esito del campionato: prevarrà la statistica o la narrazione del miracolo sportivo?