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Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea: aggressione nei bagni della scuola

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Ancora un episodio di violenza nelle scuole. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni del’istituto. E’ accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La ragazzina ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La dodicenne responsabile dell’aggressione, della quale ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri. 

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