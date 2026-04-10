Parma-Napoli: tutti a guardare dall’altra parte

Se cercate una partita senza gol, con poche occasioni, addirittura noiosa ma straordinariamente impattante siete nel posto giusto: oggi raccontiamo Parma-Napoli della stagione 2024/2025. Siamo alla giornata 37 del campionato, Napoli e Inter sono ancora attaccate ma gli azzurri sono un pelo avanti, un punto che può valere nulla cosi come un macigno. Al Tardini, il Napoli potrebbe addirittura laurearsi campione d’Italia ma tutto dipende da quello che accadrà pochi chilometri più a nord, stadio Giuseppe Meazza in San Siro, dove l’Inter giocherà con la Lazio di Baroni.

Di fatti la storicità di questa partita sta tutta nella reazione agli eventi che accadono a Milano: nel primo tempo si registra l’unica vera grande occasione del match, ovvero un palo clamoroso di Anguissa che fa tremare i 3 mila che arrivano da Napoli. L’Inter chiude il primo tempo in

vantaggio, il Napoli scende momentaneamente secondo e questo condiziona la ripresa.

La partita è bloccata, il Napoli trema dalla paura e dalla irrequietezza di sapere cosa avviene di là. In pochi minuti succede l’incredibile: la Lazio pareggia con Pedro, l’Inter ripassa avanti e viene poi ripresa sempre da Pedro.

La differita, la scarsa comunicazione e l’eccitazione rendono la situazione di Parma del tutto caotica. In pochi minuti si passa dall’arrembaggio alla porta parmense, alla richiesta di calma e sangue freddo visto il pareggio dei nerazzurri. McTominay colpisce un palo, al Napoli viene

revocato il rigore dello scudetto, ma poco importa.

A fine partita Antonio Conte incita la curva napoletana, Politano urla ‘’Ancora una’’. Napoli è pronta per vestirsi a festa ancora una volta, qualche giorno dopo.

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A cura di Luigi Ferrigno