Parma-Napoli, settore ospiti del Tardini già sold out

Il Napoli affronterà il Parma, domenica al Tardini, per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, e per il settore ospiti è già sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Lo ha annunciato il Parma ricordando che la prevendita era partita martedì con lo spicchio di stadio destinato ai tifosi azzurri aperto solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società SSC Napoli, ma con divieto di trasferta e acquisto per i residenti nella regione Campania. Tanti i tifosi napoletani di altre regioni che saranno pronti a sostenere le squadra tra due giorni, a cominciare dai numerosi residenti in Emilia. Per tutti gli altri, l’appuntamento è rimandato a sabato prossimo contro la Lazio. Ieri è partita la terza fase di vendita per i titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership mentre oggi alle 12 inizierà la vendita libera. Attesa per un’altra partita di prestigio al Maradona con il ritorno dell’ex in panchina, Sarri. Proprio la Lazio, tra l’altro, è, l’ultima squadra ad aver battuto il Napoli a Fuorigrotta in Serie A. L’8 dicembre 2024 fu decisivo Isaksen. Da allora, 26 partite senza neppure un ko in campionato per gli azzurri”.

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