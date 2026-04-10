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Parma-Napoli, rebus Conte: Alisson può cambiare il centrocampo

By Sara Mazzone
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Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta contro il Parma con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva. La squadra, al momento, non sembra destinata a grandi cambiamenti: gli uomini a disposizione restano sostanzialmente gli stessi e le possibili variazioni saranno minime.

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Il principale dubbio riguarda Alisson Santos, che rappresenta una delle principali variabili della vigilia. Il brasiliano sta bene ed è considerato un’opzione concreta per la sfida del Tardini. Il suo eventuale inserimento potrebbe cambiare l’assetto del centrocampo, con riflessi diretti sulla posizione di Frank Anguissa, reduce da una prestazione decisiva contro il Milan e candidato a un’altra maglia da titolare.

Nel ragionamento di Conte rientra anche la gestione della partita nei 90 minuti: la possibilità di utilizzare Alisson a gara in corso resta una soluzione da non escludere, rendendo la scelta ancora più aperta alla vigilia della sfida.

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