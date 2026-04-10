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Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti”

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(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf. Sulla pagina Facebook dello stabilimento i gestori rassicurano i clienti spiegando che ”il provvedimento riguarda esclusivamente un’area circoscritta in fase di riqualificazione edilizia”. 

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”Siamo regolarmente aperti – si legge sul social – Vogliamo rassicurare tutti i nostri amici e clienti. Il Capanno continua la sua attività senza alcuna variazione. In merito agli accertamenti avvenuti nelle scorse ore, ci teniamo a fare chiarezza per evitare inutili allarmismi. Il servizio continua regolarmente. L’attività di somministrazione non ha subito interruzioni e vi aspettiamo come sempre con i nostri orari consueti. Il provvedimento riguarda esclusivamente un’area circoscritta in fase di riqualificazione edilizia. La presenza di materiali all’interno di quello spazio (vettovaglie e arredi già presenti) è stata erroneamente interpretata come attività in corso, laddove l’area era invece ferma proprio in attesa dei titoli definitivi. I nostri legali sono già al lavoro per chiarire l’equivoco e confermare che abbiamo agito nel pieno rispetto delle prescrizioni. Nulla cambia per voi: la cucina è operativa, lo staff è pronto e l’atmosfera è quella di sempre. Vi aspettiamo per goderci insieme questa stagione”. 

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