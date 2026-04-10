Napoli Legends, si aggiunge anche Ciro Ferrara! – Il Mattino
Lista in aggiornamento per i partecipanti dell’evento del Napoli Legends, previsto il 26 Maggio allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo le polemiche delle settimane scorse in seguito alla mancata presenza del nuovo Murales di Jorit, Ciro Ferrara spegne il tutto aderendop all’evento in terra partenopea.
Come riporta infatti, l’edizione odierna da Il Mattino, anche l’ex Napoli e Juventus parteciperà all’iniziativa.
L’evento organizzato per raccogliere fondi da utilizzare per la ristrutturazione del Teatro Eduardo De Filippo nel carcere minorile di Nisida.
Di seguito le sue parole:
«Torno nello stadio che mi ha visto nascere, crescere e vincere. Il mio sarà un abbraccio malinconico, con l’emozione pura di tanti bei ricordi in azzurro. Per Napoli e per gli argomenti di Nisida».