Napoli, la dichiarazione d’amore di Alisson Santos – Il Mattino
Tra Napoli e Sud America ci sarà sempre un legame particolare, che sia Argentina, Brasile o Uruguay, il risultato non cambia. Che ci sia una particolare propensione verso gli argentini non è da sottolineare, sappiamo tutti il perchè. Ma nella storia del calcio Napoli spesso anche il Brasile ha rappresentato un feeling importante. Ultimo, ma non per importanza il brasiliano Alisson Santos, che nell’edizione odierna da Il Mattino, ha confessato il suo amore per il Napoli e per Napoli.
Di seguito le sue parole: