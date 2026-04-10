Napoli, la dichiarazione d’amore di Alisson Santos – Il Mattino

Tra Napoli e Sud America ci sarà sempre un legame particolare, che sia Argentina, Brasile o Uruguay, il risultato non cambia. Che ci sia una particolare propensione verso gli argentini non è da sottolineare, sappiamo tutti il perchè. Ma nella storia del calcio Napoli spesso anche il Brasile ha rappresentato un feeling importante. Ultimo, ma non per importanza il brasiliano Alisson Santos, che nell’edizione odierna da Il Mattino, ha confessato il suo amore per il Napoli e per Napoli. Di seguito le sue parole:

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Alisson Santos è pazzo di Napoli e del Napoli. L’esterno offensivo brasiliano ha avuto un grande impatto in Serie A, conquistando diverse volte la maglia da titolare, segnando anche due gol contro Roma e Torino. Oggi si è raccontato a Small Talk, rubrica pubblicata sull’account ufficiale Youtube del club azzurro.

Tra le cose che ha raccontato, si è soffermato sul primo gol segnato contro la Roma : «È stata una sensazione incredibile. Sono stato felice di essere riuscito a segnare con una maglia così importante, per un grande club. Lì ho capito di avercela fatta, di aver realizzato il sogno di giocare in un grande club come il Napoli. Spero sia stato il primo di molti gol».

Alisson ha parlato dei suoi idoli: «Mi sono sempre ispirato a Neymar e Ronaldinho. Sono la mia fonte di ispirazione, da piccolo guardavo i loro video e ho sempre seguito tutte le loro partite. Il mio sogno da bambino era quello di diventare un calciatore professionista e di giocare in un grande club come il Napoli. L’ho realizzato. Un altro che spero di realizzare presto è quello della Nazionale brasiliana. Dovrò lavorare molto, ma niente è impossibile. Spero nella convocazione».

Dallo Sporting al Napoli con qualche retroscena sul trasferimento: «È stato stancante, avevo giocato il giorno prima e non c’erano voli diretti. Sono andato da Lisbona a Madrid, poi a Roma per le visite mediche che sono state abbastanza impegnative. Ma è stata una stanchezza che chiunque voglia provare, perché essere al Napoli penso sia un sogno per chiunque. Sono molto grato a Dio per essere arrivato qui».