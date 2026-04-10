Mondiali 2026 – Dai CT agli arbitri, un pò di Italia ci sarà comunque

La Nazionale italiana non parteciperà ai prossimi Mondiali che inizieranno il prossimo giugno, ma dai ct agli arbitri comunque un pò di Italia ci sarà. “La Nazionale ha mancato la qualificazione per la terza volta consecutiva, ma ci sarà comunque un po’ d’Italia al Mondiale, e non solo per quanto riguarda i CT come Ancelotti, Montella e Cannavaro. La FIFA ha infatti ufficializzato la lista di tutti gli arbitri, inclusi anche i Video Match Officials, impegnati in America, e ha inserito all’interno anche due italiani.

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Si tratta di Maurizio Mariani, direttore di gara internazionale dal 2019 e facente parte della categoria Elite UEFA, e di Marco Di Bello, il quale ricoprirà invece il ruolo di VMO (sarà impegnato solo al VAR). Presenti poi anche Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, assistenti anche loro impegnati per il Mondiale estivo.

LE PAROLE DI COLLINA – Pierluigi Collina, designatore della FIFA, e presidente del Comitato Arbitrale ha motivato le proprie scelte attraverso una nota: “Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente”.

Fonte Gianlucadimarzio.com