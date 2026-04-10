Mondiale 2026, l’elenco degli arbitri italiani convocati!

Superata l’ennesima delusione Mondiale per l’Italia si guarda oltre. Mondiale che manca ormai dal 2014, un’eternità per una squadra come l’Italia. Nonostante tutto al prossimo Mondiale del 2026, un po’ d’Italia ci sarà. Non sarà l’Italia che avremo preferito vedere, ma tra così tanta delusione ci si può accontentare.

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La Fifa ha reso noto l’elenco dei 52 arbitri, degli 88 guardalinee e dei 30 arbitri al Var per il Mondiale di calcio, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Quattro gli italiani designati: l’arbitro Maurizio Mariani, i guardalinee Daniele Bindoni e Alberto Tegoni e l’arbitro al Var Marco Di Bello.