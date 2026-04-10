Mercato in evoluzione: centrocampo e difesa nel mirino

Il Napoli lavora su più fronti per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a centrocampo e difesa. Come riporta la Gazzetta, in mediana, vista l’età avanzata di Lobotka e Anguissa, piacciono il brasiliano João Gomes e il colombiano Richard Ríos, entrambi dinamici e con esperienza internazionale. Gomes potrebbe diventare un’occasione in caso di retrocessione del Wolverhampton, mentre Ríos è attratto da un’esperienza in Italia. In difesa resta forte l’interesse per Juanlu Sánchez del Sevilla e per il giovane Karim Coulibaly del Werder, talento molto ambito a livello internazionale. L’obiettivo è costruire un Napoli più giovane ma competitivo.

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