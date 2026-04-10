McT vuole migliorare il suo record di gol, obiettivo molto vicino

Scott e Rasmus sono anche i cannonieri principe della squadra, sia in campionato sia in generale: comanda Hojlund con 14 reti in totale e 10 in Serie A, e a seguire c’è McTominay con 11 e 7. Il prossimo passo individuale, insomma, sarà provare a migliorare il primato personale di gol stabilito un anno fa, al debutto in Italia: quota 13, di cui 12 in campionato e uno in Coppa Italia. Davanti ha sette partite a disposizione, una parentesi da riempire innanzitutto con la conquista del secondo pass consecutivo per la Champions: la squadra sopra ogni cosa. Il Napoli e poi la Scozia: a giugno, infatti, volerà negli Stati Uniti per giocare il primo Mondiale della sua carriera. Un traguardo storico, almeno quanto la rovesciata firmata contro la Danimarca a novembre, nella sfida decisiva per la qualificazione diretta.

Factory della Comunicazione

A Glasgow ne hanno fatto un murale.

Fonte: CdS