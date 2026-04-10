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McT vuole migliorare il suo record di gol, obiettivo molto vicino

By Giuseppe Sacco
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Scott e Rasmus sono anche i cannonieri principe della squadra, sia in campionato sia in generale: comanda Hojlund con 14 reti in totale e 10 in Serie A, e a seguire c’è McTominay con 11 e 7. Il prossimo passo individuale, insomma, sarà provare a migliorare il primato personale di gol stabilito un anno fa, al debutto in Italia: quota 13, di cui 12 in campionato e uno in Coppa Italia. Davanti ha sette partite a disposizione, una parentesi da riempire innanzitutto con la conquista del secondo pass consecutivo per la Champions: la squadra sopra ogni cosa. Il Napoli e poi la Scozia: a giugno, infatti, volerà negli Stati Uniti per giocare il primo Mondiale della sua carriera. Un traguardo storico, almeno quanto la rovesciata firmata contro la Danimarca a novembre, nella sfida decisiva per la qualificazione diretta.

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A Glasgow ne hanno fatto un murale.  

Fonte: CdS

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