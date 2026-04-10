Materazzi: “La cessione di Scott McTominay al Napoli è il più grande errore di mercato della storia”

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, è stato intervistato da Mundo Deportivo, dove ha parlato anche della scelta del Manchester United di cedere Scott McTominay al Napoli la scorsa estate.

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Ecco le sue parole:

“Mc Tominay è un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi, perché il suo valore è di 70 milioni di euro o più. È senza dubbio il più grande errore del calciomercato che abbiamo mai visto in tutta la storia. Quando emerse dal vivaio del Manchester United, giovanissimo, dissi che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo, e ora lo è”.