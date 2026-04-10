Marolda: “Conte in chiusura di ciclo, il Napoli deve ripartire”

Nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” in onda su Televomero, la firma storica del Corriere dello Sport Ciccio Marolda ha analizzato il momento del Napoli tra corsa scudetto, gestione degli infortuni e futuro della panchina.

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Sul campionato e sulla lotta al vertice, Marolda ha sottolineato il momento positivo dell’Inter, e allo stesso tempo, ha espresso perplessità sulla situazione fisica della squadra azzurra:

“Scudetto? L’Inter ha recuperato degli infortunati e ha battuto facilmente la Roma… E mi devono ancora spiegare il perché dei tanti infortuni del Napoli.”

Il giornalista si è poi soffermato sulla posizione di Antonio Conte e sul suo possibile futuro:

“Sono talmente affezionato a Conte che spero, per il bene della Nazionale, che vada in Nazionale. Io penso che il ciclo di Conte si stia chiudendo.”

Secondo Marolda, il club dovrà intervenire anche sulla struttura della rosa e sul progetto tecnico:

“Il Napoli deve rivedere il suo progetto iniziale: la mia sensazione è che, abbassando età media e monte ingaggi della rosa, si possa aprire un ciclo nuovo.”

Non sono mancati riferimenti ai singoli giocatori e alle scelte tattiche. Su Alisson Santos, il giornalista è stato chiaro:

“Alisson Santos? Non ci sono tanti giocatori che fanno la differenza come lui. Per me dovrebbe giocare dall’inizio, non vedo perché non debba giocare per i primi 60 minuti.”

Infine, un confronto tra grandi giocatori del passato e del presente e un’ipotesi sulla formazione:

“Ci sono analogie tra gli arrivi di Krol e De Bruyne al Napoli? L’analogia sta nella grandezza dei calciatori, nella loro tecnica e nella loro capacità di vedere cose che altri non vedono.”

E sulla possibile formazione contro il Parma:

“Nella sciagurata alternanza tra Milinkovic e Meret, non mi stupirei se giocasse Meret.”