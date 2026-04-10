Live Serie A, la Roma nel segno di Malen, 3-0 al Pisa!
Dopo la batosta di San Siro la Roma di Gasperini guarda avanti. Nel segno di Malen, autore di una tripletta, stravince contro un Pisa che resta sempre più in basso!
Di seguito il tabellino del match:
ROMA-PISA 3-0
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik (78′ Angelino), Cristante, Pisilli, Rensch (85′ Venturino); Soulé (65′ El Aynaoui), Pellegrini (46′ El Shaarawy); Malen (78′ Vaz). (A disp. De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza). All. Gasperini.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (85′ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (54′ Piccinini), Leris, Hojholt (54′ Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Moreo (74′ Durosinmi), Tramoni (74′ Loyola). (A disp. Andrade, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Vural, Stengs, Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.
ARBITRO: Feliciani.
AMMONITI: Touré (P), Celik (R).