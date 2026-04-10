NewsCalcioIn Evidenza

Live Serie A, la Roma nel segno di Malen, 3-0 al Pisa!

By Daniele Garofalo
0

Dopo la batosta di San Siro la Roma di Gasperini guarda avanti. Nel segno di Malen, autore di una tripletta, stravince contro un Pisa che resta sempre più in basso!

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino del match:

ROMA-PISA 3-0

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik (78′ Angelino), Cristante, Pisilli, Rensch (85′ Venturino); Soulé (65′ El Aynaoui), Pellegrini (46′ El Shaarawy); Malen (78′ Vaz). (A disp. De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza). All. Gasperini.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (85′ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (54′ Piccinini), Leris, Hojholt (54′ Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Moreo (74′ Durosinmi), Tramoni (74′ Loyola). (A disp. Andrade, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Vural, Stengs, Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.

ARBITRO: Feliciani.

AMMONITI: Touré (P), Celik (R).

MARCATORE: 3′ Malen (R), 43′ Malen (R), 52′ Malen (R).
Potrebbe piacerti anche
News

Mario Fabbroni: “cosa deve migliorare il Napoli la prossima estate”

News

Jolanda De Rienzo: “ Squadra perfetta, difficile da migliorarla”

News

Contini: Le sue parole in esclusiva a Radio Crc

News

Sinner: Battuto Auger-Aliassime in due set. Domani Semi-finale con Zverev

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.