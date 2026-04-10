Jolanda De Rienzo: “ Squadra perfetta, difficile da migliorarla”

Il Napoli di quest’anno, al netto degli infortuni, resta con tanti rimpianti. Partite spesse approcciate male, soprattutto in trasferta, e tanti uomini chiave fuori che hanno costretto Conte a dover correre ai ripari. Una stagione intera nata sotto una cattiva stella che forse, visto il -7 attuale dal 1° posto può cambiare il finale di Campionato. Per il futuro la prossima stagione ci sarà da ricostruire.

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta la presentatrice Jolanda De Rienzo.

Di seguito le sue parole:

“A Terzo Tempo ci sarà Sorrentino, faremo un amarcord sperando che porti bene al Napoli. Mancano poche giornate, Conte ci crede, i giocatori ci credono. Per il Napoli del futuro, serve migliorare la difesa. Per quanto ritornino Di Lorenzo e Rrahmani, servono altri elementi. Questa è una squadra perfetta, difficile migliorarla”