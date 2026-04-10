Il ritorno a Parma tra tensioni e ricordi

La trasferta contro il Parma riporta alla mente un precedente carico di tensione, come evidenziato da Il Mattino. Proprio lì il Napoli aveva sfiorato uno snodo decisivo della stagione, tra episodi arbitrali controversi e nervosismo crescente, culminato con i cartellini rossi per Conte e per Cristian Chivu.

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Quel match segnò anche l’inizio dei dissapori tra le due panchine, in un clima già acceso dalle dinamiche della corsa scudetto e dai risultati provenienti dagli altri campi, in particolare quelli dell’Inter. Un contesto che aveva trasformato la partita in un crocevia emotivo oltre che tecnico.

Oggi lo scenario è diverso: non ci saranno incroci diretti in contemporanea con i nerazzurri e la gestione della pressione appare più controllata. Tuttavia, il peso della sfida resta altissimo. Attorno a Conte continuano a circolare voci e attenzioni, segno di quanto sia considerato decisivo. Non solo per il Napoli, ma per l’intero equilibrio del campionato, dove la sua presenza rappresenta un ostacolo per tutti.