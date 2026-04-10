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Il Napoli punta sul talento: Alajbegovic nel mirino

By Sara Di Fenza
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Kerim Alajbegovic è un giovane talento offensivo capace di giocare su entrambe le fasce o da sotto-punta, distinguendosi per tecnica, velocità e abilità nell’uno contro uno. Come riporta la Gazzetta, considerato un predestinato, rappresenta il tipo di scommessa che affascina De Laurentiis. Il Napoli lo segue da tempo, ma la sua recente crescita potrebbe complicare l’operazione. Il suo profilo si adatta perfettamente al nuovo progetto ambizioso del club, rafforzato dai recenti successi e dalla volontà di restare ai vertici.

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