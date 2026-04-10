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Hojlund rientra: Conte ritrova il suo punto di riferimento

By Sara Mazzone
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Secondo Il Mattino, Rasmus Hojlund è tornato a disposizione del Napoli dopo il problema virale che lo aveva costretto a fermarsi nell’ultima giornata. Lo staff di Antonio Conte ha scelto la prudenza, evitando di rischiare la sua presenza nonostante il tentativo di portarlo almeno in panchina.

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L’attaccante, però, ha ripreso regolarmente gli allenamenti ed è pronto a tornare titolare nella sfida contro il Parma. Il suo rientro rappresenta un elemento chiave per il Napoli, che ritrova il proprio riferimento offensivo dopo un’assenza breve ma pesante.

Il quotidiano sottolinea anche la sua centralità nel progetto: da quando è arrivato ha saltato pochissime partite ed è diventato subito un punto fermo del sistema di gioco di Conte.

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