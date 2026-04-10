Hojlund, cuore dell’attacco azzurro: Conte lo rende indispensabile

Il ritorno di Hojlund, evidenzia Il Mattino, conferma quanto il Napoli sia costruito attorno alle sue caratteristiche. L’attaccante danese non è solo il terminale offensivo, ma anche un vero e proprio punto di riferimento nella manovra, attorno al quale ruota l’intero sistema della squadra.

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I numeri ne giustificano il peso: gol, assist e presenza costante nel gioco lo rendono uno dei giocatori più influenti della rosa. Per questo motivo il club è pronto a esercitare il riscatto dal Manchester United, con un’operazione da circa 44 milioni che porterebbe il costo complessivo vicino ai 50 milioni.

Un investimento importante voluto dalla dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis, che lo considera un pilastro anche per il futuro. L’attaccante era stato individuato come profilo ideale già dopo le difficoltà legate all’infortunio di Romelu Lukaku.