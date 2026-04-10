Fedele tra scudetto, bilanci e Conte: “Il calcio oggi è business”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il dirigente sportivo Enrico Fedele, che ha analizzato il momento del Napoli tra corsa scudetto, infortuni, sostenibilità economica e futuro della panchina.

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Sul campionato e sulla lotta al vertice, Fedele ha sottolineato la difficoltà dell’impresa azzurra, pur lasciando spazio al sogno dei tifosi:

“L’Inter non credo possa perdere punti, ma il calcio è fatto di sogni. Il tifoso fa bene a sognare, ma dobbiamo anche dire che l’impresa è titanica. Da tifoso però, devo sempre sperare che possa accadere qualcosa di impossibile e del resto già lo scorso anno è successo.”

L’opinionista ha poi affrontato il tema della gestione tecnica e degli infortuni:

“La causa dei tanti infortuni c’è. Il Napoli ha speso 230 milioni, ma 110 li ha buttati al vento. Detto questa proposta, c’è il caso infortuni, si è cambiata rotta e grazie a Conte che è un animale da campo si è portato a 7 punti dalla capolista. Ma, ora recuperare questi punti all’Inter non è facile. Il calcio è di tutti ma non è per tutti. In questo finale di stagione il Napoli sta dando una fiammata di energia.”

Non è mancata una riflessione più ampia sulla gestione economica del club e sul futuro della rosa:

“Conte ha cambiato nome, ora si chiama Giorgio! Conte se ne vuole andare e il vescovo lo vuole mandare! Il Napoli deve guardare al bilancio, i soldi della Champions sono già impegnati e non bastano. Adesso non bisogna spendere, ma recuperare perchè malauguratamente il Napoli il prossimo anno non andasse in Champions, sarebbe un problema molto serio.”

Fedele ha poi proseguito soffermandosi su costi e strategia societaria:

“Con De Bruyne, Lukaku e purtroppo tutto lo staff tecnico che costa 18 milioni di euro, si arriva a 40 milioni di euro e il Napoli deve ridurre il monte ingaggi. Non sono contro il Napoli, ma ho fatto questo lavoro.”

Infine, un passaggio su società, allenatore e possibile futuro della panchina:

“De Laurentiis ha un primato: ha sempre saputo scegliere attaccante e allenatore. Il Napoli deve continuare sulla vecchia via e quindi prendere i giovani bravi, di talento, che possano crescere. Andare sui top player non è un buon modo di fare calcio. De Laurentiis sicuramente sta cercando un nuovo allenatore e non è di certo Klopp. Il migliore allenatore per il Napoli sarebbe Fabregas, un tecnico che qualcosa deve aver già dimostrato. Vincere è bello per i tifosi, ma in Italia ci sono solo 3 presidenti: Cairo, Lotito e De Laurentiis. Io sono per un De Laurentiis che tiene a posto il bilancio perchè così si gestiscono le società.”

In chiusura, un riferimento diretto anche a Antonio Conte e al suo possibile futuro:

“Conte mi auguro che possa andare in Nazionale anche perchè nessuna squadra può garantirgli questo stipendio. La gente non si rende conto che invidiavamo quelle che avevano vinto gli scudetti: giocavamo per battere la Juventus, poi il resto non importava. Oggi invece, nel calcio business, ciò che conta è la Champions.”