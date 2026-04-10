Corto muso e Fab Four: il Napoli trova la sua formula scudetto

Il Napoli arriva alla sfida di Parma con una serie di vittorie di misura, il cosiddetto “corto muso”, come racconta Il Mattino. Un trend che riflette una squadra concreta, capace di portare a casa risultati anche senza dominare sempre le partite.

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Nonostante i successi, restano alcune difficoltà difensive, mentre la squadra esprime il meglio in fase offensiva. Il vero punto di forza è il gruppo dei “Fab Four”, che per la prima volta potrebbe scendere in campo insieme dal primo minuto.

Il rientro di Hojlund diventa decisivo anche sul piano tattico: nel sistema del Napoli, il danese agisce da riferimento centrale nel 3-4-2-1, capace di legare il gioco e offrire soluzioni ai compagni.

Attorno a lui si muovono giocatori come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, pronti a inserirsi e attaccare gli spazi. Il Napoli si conferma così una squadra difficile da leggere, senza punti di riferimento fissi e con un’identità offensiva sempre più fluida e imprevedibile.