Contini: Le sue parole in esclusiva a Radio Crc

Il terzo portiere del Napoli ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Radio CRC. Ecco le sue parole:
La forza del gruppo.
“La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo. Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente”
Milinkovic Savic e Meret.
“Sono due grandi portieri, tra i più forti della Serie A. Li ammiro tanto, gli ruberei qualche presenza in Serie A (ride, ndr). Lavoriamo bene insieme”.