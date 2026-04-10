NewsCalcioNapoli

Contini: Le sue parole in esclusiva a Radio Crc

Parla Nikita

By Luigi Ferrigno
0

Il terzo portiere del Napoli ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Radio CRC. Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

La forza del gruppo.

“La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo. Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente”

Milinkovic Savic e Meret.

Sono due grandi portieri, tra i più forti della Serie A. Li ammiro tanto, gli ruberei qualche presenza in Serie A (ride, ndr). Lavoriamo bene insieme”.

Potrebbe piacerti anche
News

Sinner: Battuto Auger-Aliassime in due set. Domani Semi-finale con Zverev

News

Marolda: “Conte in chiusura di ciclo, il Napoli deve ripartire”

News

Conte: La verità sulle voci come CT della Nazionale

News

Tifosi del Sudtirol rapinati dagli Ultras del Castellamare di Stabia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.