Conte tra futuro e certezze: fiducia nel Napoli e gruppo compatto

Sul piano del futuro, Il Mattino evidenzia come Conte non abbia ancora avuto confronti recenti con il presidente Aurelio De Laurentiis, rimandando ogni discorso alla fine della stagione. Una scelta che riflette la volontà di mantenere la concentrazione totale sull’obiettivo sportivo.
A differenza di altre esperienze, il tecnico non percepisce segnali di fine ciclo: crede nel progetto Napoli e sa che non sarà necessario rivoluzionare la squadra nella prossima estate. Non avanzerà richieste particolari, ma si limiterà ad ascoltare, consapevole di avere già ottenuto ampi margini decisionali.
Resta sullo sfondo la suggestione della Nazionale, mai del tutto scomparsa, ma al momento priva di sviluppi concreti. Ciò che emerge con forza, invece, è il legame con il gruppo: i giocatori non lo hanno mai messo in discussione, nemmeno nei momenti più complicati della stagione.
Il Mattino chiude sottolineando proprio questo aspetto: la squadra segue il proprio allenatore con convinzione totale. La frase simbolo – lo scudetto dovranno “strapparglielo dalle maglie” – sintetizza la mentalità di un Napoli che, guidato da Conte, non ha alcuna intenzione di mollare nella volata finale.