Conte e il peso della corsa scudetto

Secondo Il Mattino, Antonio Conte si conferma ancora una volta figura centrale nella corsa al titolo. Tra l’Inter e lo scudetto si inserisce infatti il suo Napoli, capace di riaprire i giochi e di infastidire non poco i piani nerazzurri. Se la lotta è ancora viva e il Milan è ormai fuori dai giochi, gran parte del merito – o della responsabilità – viene attribuita proprio al tecnico leccese.

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Conte vive questo momento con uno stato d’animo quasi opposto alla tensione generale: il “rumore dei nemici”, come ama definirlo, non lo disturba ma anzi lo carica. Il quotidiano sottolinea il suo atteggiamento sereno e perfino ironico durante gli allenamenti, tra battute con i giocatori e un clima più disteso del solito. La recente vittoria contro il Milan e il distacco ridotto dalla vetta hanno rafforzato le convinzioni dell’ambiente.

Conte resta una garanzia: in Serie A difficilmente scende sotto il secondo posto. Una continuità che lo rende un punto di riferimento assoluto e, allo stesso tempo, il bersaglio principale di chi sogna di vederlo fuori dai giochi, sia per la corsa scudetto sia per quella alla Champions.