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CdS Campania – “MCTOP”. Adl lo vuole blindare. Scott sa fare tutto, gioca in 5 ruoli

By Giuseppe Sacco
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Mezzala, mediano, trequartista, esterno e con il Milan anche falso nove: McTominay è l’uomo ovunque di Antonio

 

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  Conte ha pescato il mcjolly   I mille volti di Scott  E ora può centrare  il nuovo record di gol  

 

 

È a quota 11 reti e mira a superare il massimo personale di 13  

 

S c ott McJolly, al secolo McTominay, è il trasformista del Napoli. In questa stagione, in linea con quanto era già accaduto un anno fa, ha fatto la mezzala e anche l’esterno sinistro nel 4-3-3, e poi nel 3-4-2-1 il mediano, il trequartista e finanche il falso nove nella parte finale della partita di lunedì contro il Milan. Non gli resta che giocare un po’ in difesa per completare la collezione: difficile, diciamo quasi impossibile, ma le vie di McT sono infinite. E infinito, sembra l’aggettivo giusto per un giocatore del genere: posto che il suo impatto in Serie A è stato letteralmente devastante, a lui capita di fare la differenza molto spesso anche in campo internazionale. Sembra un caso, e non lo è, ma è lui e non un attaccante di ruolo il capocannoniere del Napoli in Champions: 4 gol in totale, compreso l’ultimo dell’illusione di Copenaghen. Contro il Psv, nella notte della disfatta, segnò una doppietta nonostante un problema a una caviglia che fino all’ultimo ne mise in dubbio la presenza. La reattività e la resilienza, concetto molto trendy, sono del resto altre arcinote qualità del soggetto: le ultime scene di Marassi, quando mezzo infortunato ribaltò da solo il Genoa, sono scolpite nella memoria di chi ama il calcio.

 

Fonte: CdS

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