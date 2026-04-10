Castelfiorentino: la Pieve di Coiano torna all’antico splendore

(Adnkronos) – La Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano, nel comune di Castelfiorentino, torna al suo antico splendore: è stato infatti completato il restauro dell’intero complesso monumentale indicato da Sigerico nel suo diario come una delle “soste” lungo la Via Francigena, un mirabile esempio di Pieve romanica che potrà finalmente essere visitata dai turisti e dai numerosi escursionisti che ogni anno percorrono l’antico tracciato. E già si guarda ai prossimi interventi, che partiranno entro breve, e riguardano la riqualificazione di tutta l’area esterna circostante, con la sistemazione del Parco e la realizzazione di un doppio percorso pedonale, in grado di connettere in modo armonico e accessibile la Pieve con il parcheggio e l’area di sosta attrezzata, a disposizione dei turisti.

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I lavori di restauro e il nuovo progetto sono stati illustrati nel Castello di Coiano (una struttura ricettiva ubicata nei pressi della Pieve) nel corso di una conferenza stampa promossa dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione CR Firenze, da molti anni impegnata nel recupero, nella ristrutturazione e nel restauro della Pieve, in una visione di sviluppo territoriale che lega tutela del patrimonio storico artistico, turismo sostenibile e identità locale.

Sono intervenuti la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi, don Maurizio Volpi (parroco della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Coiano), l’assessore alla Cultura, Franco Spina, oltre ai tecnici e progettisti (l’Ingegnere Manrico Padovani per il Comune di Castelfiorentino e l’architetto Giulio Ridolfi, Crsv Architetti Associati).

La Pieve di Coiano – di proprietà della Diocesi di Volterra – è stata sottoposta nel corso degli anni a diversi interventi, sostenuti dalla Fondazione CR Firenze, che hanno interessato dapprima la messa in sicurezza dell’edificio (torre campanaria e copertura) per poi passare alla ristrutturazione e al restauro vero e proprio, sia della facciata che di tutte le parti interne (pavimentazione, infissi, altare, decorazioni, fonte battesimale ecc..), interventi completati recentemente con la sistemazione della scenografica “scalinata” di accesso.

Contestualmente, il Comune di Castelfiorentino (che in virtù di un contratto di comodato aveva già realizzato un parcheggio e una sosta attrezzata per i turisti) ha avviato le fasi progettuali per la riqualificazione dell’area esterna, attraverso un confronto con la Sovrintendenza cui spetta – essendo l’area sottoposta come la Pieve a vincolo monumentale – un’autorizzazione preventiva. Il nuovo progetto, per una spesa preventivata di 230.000 euro (di cui 115.000 sostenuti dalla Fondazione CR Firenze) prevede la realizzazione di due percorsi pedonali, interni al Parco, che consentiranno a coloro che usufruiscono del parcheggio o dell’area di sosta attrezzata di raggiungere agevolmente la scalinata oppure – nel caso di persone con ridotte o impedite capacità motorie – direttamente il portone di ingresso della Pieve, utilizzando a tal fine un servoscala. In entrambi i percorsi ci sarà la possibilità di fruire di una deviazione verso un “luogo di quiete”, a forma circolare e in mezzo all’oliveta, per offrire un’opportunità di riposo, di raccoglimento e di riflessione. Il parco sarà infine riqualificato con una più ordinata sistemazione delle specie arboree e arbustive, al fine di valorizzare la percezione visiva di tutto il complesso monumentale. L’intero intervento sarà completato nella primavera 2027.

Nel frattempo, il Comune di Castelfiorentino ha avviato un programma di promozione turistica, con un primo step di aperture al pubblico, completamente gratuite, ogni secondo sabato del mese, dalle 10.00 alle 13.00. (la prima è prevista sabato 11 aprile), offrendo l’opportunità di usufruire di “esperienze”, sempre il secondo sabato del mese (ore 10.00-11.00) grazie visite guidate storico-artistiche organizzate dall’ufficio turistico e con la partecipazione di un’esperta restauratrice che illustrerà tutti gli interventi finora realizzati (costo 15 euro, prenotazione obbligatoria: info e prenotazioni 0571.629049;[email protected]). E’ inoltre in corso una programmazione di eventi all’interno della Pieve, che sicuramente sarà interessata da un concerto in occasione di “Castelnuovo Fest”, il festival lungo la Via Francigena che si svolgerà alla fine di settembre.

“L’intervento presentato stamattina – sottolinea la sindaca, Francesca Giannì – rappresenta un momento di svolta per la piena fruibilità della Pieve di Coiano, una delle “soste” ufficiali lungo l’antica via Francigena, un patrimonio che unisce cultura, spiritualità, arte, storia. Grazie a questo corposo investimento riusciamo finalmente a consolidare e a rendere accessibile l’intero sito, e a realizzare contestualmente un “Parco Francigeno” che sarà conservato e valorizzato dall’Amministrazione Comunale e dal gruppo “Amici di Coiano”. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione CR Firenze, che ha dimostrato una spiccata sensibilità e vicinanza al nostro territorio e che voglio nuovamente ringraziare nella persona del suo direttore, Gabriele Gori”.

“Il completamento del restauro della Pieve di Coiano è un risultato importante per la tutela e la valorizzazione di un bene di grande valore storico e identitario – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione CR Firenze -. Come Fondazione CR Firenze abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, contribuendo a restituire alla comunità un luogo simbolico legato alla Via Francigena. Il nostro impegno prosegue oggi con il sostegno alla riqualificazione dell’area esterna, perché valorizzare un bene significa anche renderlo più accessibile e fruibile. È un intervento che guarda al futuro e che tiene insieme patrimonio, accoglienza, turismo sostenibile e sviluppo del territorio”.

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