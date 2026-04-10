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Buone notizie per Conte: Hojlund verso il rientro dal 1’

By Sara Mazzone
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Buone notizie per il Napoli: Rasmus Hojlund è in fase di recupero dopo il virus che lo aveva fermato nei giorni scorsi. Il problema fisico sembra ormai superato e il tempo a disposizione gioca a favore del suo rientro, con la possibilità concreta di tornare titolare già contro il Parma.

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Il centravanti rappresenta un punto fermo per Conte e il suo ritorno è considerato fondamentale per l’equilibrio offensivo della squadra. Anche le valutazioni tattiche vanno in questa direzione, con il Napoli che ha trovato solidità nelle ultime uscite e che ora punta a confermarsi anche grazie alla presenza del suo attaccante principale.

Tra le possibili scelte di formazione, il tecnico valuta anche alcune alternative sulle corsie esterne, ma il focus principale resta il recupero del danese, che si candida a riprendersi immediatamente una maglia dal primo minuto nella sfida di Parma.

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