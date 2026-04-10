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Al Napoli piace un calciatore del Parma, ne parla il giornalista emiliano Trupo. Onda azzurra domenica

By Giuseppe Sacco
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Guglielmo Trupo di ParmaToday:

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“Keita piace a tutti, non solo al Napoli. Piace in Premier League e a diverse società italiane. Vediamo se andrà in porto, al Napoli piace e anche parecchio. Manna aveva messo gli occhi addosso già quando giocava ad Anversa. Ci sono buoni rapporti tra la dirigenza e l’agente del calciatore, lo stesso di Cajuste. Il Parma è stato più veloce, pagò subito. Tutto sembrava tranne che una futura colonna di questa squadra, ma il tempo ha dato ragione al club. È uno dei giocatori più valorizzati dal Parma che non giocherà un bellissimo calcio, ma è lì a otto punti dalla terzultima. Cuesta lancerà Elphega? Il mister ha sorpreso un po’ tutti diverse volte. Nella gara di Napoli cambiò sei-sette giocatori, compreso il portiere. E quella partita si giocò senza Pellegrino. Non penso a Mikołajewski e Elphega, credo si vada su un attacco leggero. Prevista ondata azzurra a Parma? Sì, non siamo sorpresi, il settore ospite è sold out, ci sono tanti residenti che tifano Napoli. Secondo me ci avviamo verso un sold out. Il massimo si è raggiunto con la Juventus. Verrà fuori una bella partita, il Parma è la squadra più giovane di Serie A ed è la decima difesa del campionato. E il Napoli è una grande squadra. Che aria tira a Parma? Eccessive le critiche contro la squadra, ma per chi viene da fuori. A Parma non sono contenti della proposta di calcio. E poi questa città è piena di contraddizioni. Quando il club è arrivato in Serie A, qualcosa è cambiato. La proprietà è lontana dalle visioni dei tifosi, poi arrivano ragazzi che non infiammano. E poi c’è l’unico allenatore spagnolo che non fa il tiki-tika. Cuesta è intelligentissimo, si è messo in testa di salvare il Parma e lo sta facendo valorizzando alcuni giocatori. Arrivare con 8 punti dalla zona salvezza ad aprile è tanta roba. Verrà confermato? C’è da vedere, perché il tecnico dovrà sedersi a tavolino con la società. Non è una conferma scontata”

 

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