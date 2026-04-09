Spinazzola, il futuro sembra lontano da Napoli! – KKN

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra ormai lontano da Napoli. L’esterno, protagonista della scorsa stagione, è in scadenza e il Napoli sembra non aver fatto passi concreti per il rinnovo. Nessuna offerta per il rinnovo al giocatore e soprattutto nessuna garanzia di adeguamento dell’eventuale nuovo stipendio. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il suo futuro sembra essere lontano da Napoli, ma sempre in Serie A: sulle sue tracce ci sono infatti Milan e Juventus, una vecchia conoscenza del giocatore. I rossoneri hanno mosso i primi passi con un biennale a cifre importanti, mentre i bianconeri sognano di riportare l’esterno a Torino senza aver ancora avanzato qualche offerta.

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Nel frattempo l’esterno della Nazionale si gode le giornate di sole partenopee, immortalato ieri su una spiaggia del litorale di Varcaturo con il capitano Di Lorenzo e con Matteo Politano, assoluto protagonista del match vinto contro il Milan.