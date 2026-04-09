Spaccapartite e dominatori di corsie: Alisson e Politano

Alisson l’ha fatto ancora: ha spaccato la partita contro il Milan. E questa volta non l’ha fatto da solo: al suo fianco, Politano. Due subentranti, due signori delle fasce. Scrive il CdS: “Ali è un giocatore da carpe diem, uno capace da sempre di cogliere l’attimo e che ora, magari, riuscirà ad affinarsi con Conte. E sa farlo in pochi minuti o magari partendo titolare come contro il Torino. […] Alisson a sinistra, certo, ma anche Politano a destra: lui non ha soltanto contribuito a spaccare la partita contro il Milan, l’ha risolta. Ha fatto centro di prima, al volo, trasformando un assist involontario in un gancio sinistro perfetto: tre punti e vittoria, grande baldoria. E secondo gol in tre giornate di campionato, il settimo al Milan (bersaglio prediletto in carriera), dopo un’astinenza durata quasi un anno: dalla partita contro il Milan del 30 marzo 2025 a quella con il Lecce del 14 marzo 2026. Giorni trascorsi inseguendo un gol: 349. E poi, uno-due in tre giornate. Neanche la sosta ha spezzato il fluido. E anzi il bis ha addolcito un pizzico, e soltanto quello, la delusione immane provata con la Nazionale a Zenica. Ma Politano è uno che sa reagire e sa soffrire: esterno a tutta fascia destra, trequartista, titolare o alternativa non fa differenza. Mai: è un simbolo del Napoli di Conte.”

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