Adnkronos News

Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo alla luce sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale, custodiva un arsenale: armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. 

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla…

Adnkronos News

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

Adnkronos News

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili…

Adnkronos News

Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.