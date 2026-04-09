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Sinner contro Machac oggi a Montecarlo, orario e come vedere match in tv

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, giovedì 9 aprile 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del principato. Sinner e Machac si affrontano nel secondo match sul Campo Centrale. Il programma di oggi si apre alle 11 con la partita tra il tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e il belga Zizou Bergs. Sinner, quindi, scenderà in campo attorno alle 13-13.30 per il suo secondo impegno nell’appuntamento monegasco. 

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Sinner e Machac si sono affrontati per 3 volte in carriera. L’altoatesino si è imposto in tutti i precedenti, nessuna sfida è stata giocata sulla terra battuta: tutti i match sono andati in scena sul cemento. Sinner, che ha sempre vinto in 2 set, nel 2024 ha avuto la meglio nei quarti del Masters 1000 di Shanghai e nella semifinale di quello di Miami. Nella stagione in corso, l’azzurro si è aggiudicato il duello nei sedicesimi del torneo di Doha. 

Le partite di Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

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