Rios, prestante, ma tecnico: è il primo grande obiettivo azzurro

Il Napoli segue il classe 2000, centrocampista colombiano del Benfica, Richard Rios. In Portogallo si dice che non sono pervenute offerte ufficiali, ma solo interesse. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, scrive:

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“Rios è il vero primo grande obiettivo del calciomercato del Napoli. E’ stato pagato 27 milioni di euro dal Benfica soltanto nell’estate scorsa. Di conseguenza, per portarlo in Italia, si ragiona su una possibile operazione da almeno 30 milioni di euro. La società vuole fortemente il giocatore perché è alla ricerca di un centrocampista che sia fisicamente prestante ma, al tempo stesso, tecnicamente molto dotato. Il direttore sportivo Manna è già al lavoro su questa importante pista da qualche giorno. Ci sono stati contatti seri, concreti e approfonditi sia con le parti in causa, sia con i procuratori brasiliani del giocatore e con alcuni intermediari portoghesi.”