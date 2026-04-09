Rios – Napoli: Di Marzio svela le cifre della trattativa

Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione e ha messo nel mirino il colombiano Richard Rios.

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Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nel suo podcast ha parlato della trattativa e ha svelato che ci sono già stati contatti tra i due club: “Perché il Napoli vuole Ríos? Perché cerca un centrocampista fisicamente forte ma anche tecnicamente dotato. Il direttore sportivo Manna è al lavoro su quest’operazione già da qualche giorno: ci sono stati contatti seri, concreti e approfonditi con le parti in causa, con i procuratori brasiliani del giocatore e con alcuni intermediari portoghesi. Insomma, il Napoli sta cercando di portarsi avanti. Un po’ perché il calciomercato di gennaio ha preso una direzione interessante proprio dal campionato portoghese, con l’arrivo di Alisson dallo Sporting, un po’ perché il Benfica, se non si qualificherà in Champions League, sarà costretto a fare alcune cessioni”.

Di Marzio, inoltre, ha svelato che il Benfica, per la cessione di Rios chiede 35 milioni di euro, mentre il Napoli è disposto ad offrirne 30. Una distanza sottile che può essere facilmente colmata se i due club decidessero di venirsi incontro a vicenda.